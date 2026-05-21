Бензин в Украине подорожал: какие цены на АЗС
После обострения ситуации на Ближнем Востоке на украинских АЗС сменились ценники. В результате правительство ввело меры по стабилизации рынка. Однако все равно стоимость может изменяться
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
По состоянию на 21 мая в Украине средние цены на бензин таковы:
- бензин А-95 премиум – 79,47 гривны за литр;
- бензин А-95 – 75,48 гривны за литр;
- бензин А-92 – 68,90 гривны за литр;
- дизтопливо – 87,38 гривны за литр;
- автогаз – 47,46 гривны за литр.
Напомним, что за прошедший месяц потребительские цены в Украине выросли на 1,4%. При этом инфляция выросла до 8,6% по сравнению с апрелем прошлого года.
