BlackBox OSINT о мощности OSINT для проверки контрагентов и эффективной бизнес-аналитики

Пресс-релиз

Технология OSINT, применяемая платформой BlackBox OSINT, позволяет проводить молниеносные и интеллектуальные расследования с помощью усовершенствованных инструментов разведки на основе открытых источников. Проверка контрагента имеет ключевое значение при ведении бизнеса и предоставляет актуальную и свежую информацию о текущем состоянии репутационной безопасности, выявлении признаков потенциальной угрозы и принятии мер для недопущения умышленных преступных действий деловым партнером.

Почему исследование OSINT важно

Бизнес-разведка с применением технологий и методов сбора разведывательных данных из открытых источников имеет множество преимуществ перед традиционными способами поиска информации:

менее затратна финансово – материалы исследования получаются из общедоступных реестров, новостных изданий, соцсетей, открытой документации, поэтому не требуют значительных финансовых вложений;

безопасна и прозрачна – расследование с использованием открытых источников сохраняет полную анонимность заказчика, а проверка выполняется без нарушения законов о конфиденциальности информации;

точна и оперативна – сбор, фильтрация, анализ и составление отчета относительно предмета/объекта исследования проводятся быстро, с учетом динамики данных, а выводы четкие и аргументированные;

повышает безопасность и управление рисками – помогает выявлять коррупционные риски, потенциальные угрозы имиджу или утечке информации из-за действий партнера и позволяет выиграть время для внедрения соответствующих мер безопасности для эффективного снижения бизнес-рисков.

С OSINT-инструментами можно получить актуальное и правдивое досье на партнера, включая его семейное и деловое окружение, оценить реальное финансовое состояние, убедиться в положительной деловой репутации.

Как бизнес-аналитика методами OSINT влияет на прибыльность компаний

Технология OSINT обладает безграничным потенциалом для корпоративной безопасности. Компании, заказывающие антикоррупционные расследования BlackBox OSINT, получают детальную и глубокую информацию для эффективного противодействия угрозам. Технология глубокой разведки Open Source Intelligence предоставляет заказчикам сверхточные, беспристрастные данные и оказывает значительное влияние.

Повышает безопасность бренда

Защита репутации компании — неотложная задача. Присутствие бренда в сети и признаки посягательств на интеллектуальную собственность бизнеса должны регулярно мониториться. Обычные поисковые средства малоэффективны, необходим комплексный, системный подход, который и обеспечивает OSINT. Игнорирование угроз или их "невидимость" вредит имиджу, подвергает юридическим и финансовым рискам.

Помогает лучше исследовать альтернативную информацию

Разведка Open Source Intelligence дает исчерпывающую оценку сторонних организаций, субподрядчиков, собственных наемных работников на предмет их соответствия нормативным, безопасностным, этическим и бизнес-стандартам компании. Выявление репутационных рисков и всестороннее профилирование деловых контактов улучшает ситуацию в сфере безопасности организации, позволяет заранее повлиять на факторы, способные пошатнуть ее устойчивость в бизнес-среде.

Предотвращает утечку данных и предупреждает мошенничество

Антикоррупционные расследования и проверка деловых партнеров/сотрудников способствуют выявлению подозрительной финансовой или незаконной деятельности, предотвращению корпоративных краж и отмывания денег. Расследования Open Source Intelligence способны определить источники утечки данных, найти виновников существующих кибератак на компанию и выявить слабые места в собственной безопасности, чтобы предотвратить будущие нарушения.

Услуги BlackBox OSINT будут полезны бизнес-организациям любого масштаба и станут помощниками при расширении компаний за счёт увеличения деловых контактов.