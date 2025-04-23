BlackBox OSINT про потужність OSINT для перевірки контрагентів та дієвої бізнес-аналітики

Прес-реліз

Технологія OSINT, яка застосовується платформою BlackBox OSINT, дозволяє проводити блискавичні та інтелектуальні розслідування шляхом вдосконалених інструментів розвідки на основі публічних джерел. Перевірка контрагента має ключове значення при веденні бізнесу та надає актуальну й свіжу інформацію стосовно поточного стану репутаційної безпеки, виявлення ознак потенційної загрози та вжиття заходів для недопущення навмисних злочинних дій діловим партнером.

Чому дослідження OSINT є важливим

Бізнес-розвідка із застосуванням технологій та методів збору розвідувальних даних із відкритих джерел має багато переваг над традиційними способами пошуку інформації:

менш витратна у фінансах – матеріали дослідження отримуються із загальнодоступних реєстрів, новинних видань, соцмереж, відкритої документації, тому не потребують значних фінансових інвестицій;

безпечна та прозора – розслідування із застосуванням відкритих джерел зберігає повну анонімність замовника, а перевірка виконується без порушення законів про конфіденційність інформації;

точна та оперативна – збір, фільтрація, аналіз та складення звіту відносно предмета/об’єкта дослідження проводиться швидко, з урахуванням динаміки даних, а висновки чіткі та аргументовані;

покращує безпеку та управління ризиками – допомагає з виявленням корупційних ризиків, потенційних загроз іміджу чи витоку інформації через діяльність партнера та дозволяє виграти час для впровадження відповідних заходів безпеки для ефективного зменшення бізнес-ризиків.

З OSINT-інструментами можна отримати актуальне та правдиве досьє на партнера, включно з його родинним та діловим оточенням, оцінити реальний фінансовий стан, впевнитись у позитивній діловій репутації.

Як бізнес-аналітика методами OSINT впливає на прибутковість компаній

Технологія OSINT має безмежний потенціал для корпоративної безпеки. Компанії, які замовляють антикорупційні розслідування BlackBox OSINT, отримують детальну та глибоку інформацію для ефективної протидії загрозам. Технологія глибокої розвідки Open Source Intelligence надає замовникам надточні дані, неупереджені та має великий вплив.

Підвищує безпеку бренду

Захист репутації компанії є невідкладним завданням. Присутність бренду в мережі та ознаки посягання на інтелектуальну власність бізнесу повинні моніторитись регулярно. Звичайні пошукові засоби малоефективні, потрібен комплексний підхід, системний, який забезпечується саме OSINT. Ігнорування загроз або їх "невидимість" шкодять іміджу, наражають на юридичні та фінансові ризики.

Допомагає краще дослідити альтернативну інформацію

Розвідка Open Source Intelligence дає вичерпну оцінку сторонніх організацій, субпідрядників, власних найманих працівників на предмет їх відповідності нормативним, безпековим, етичним та бізнес-стандартам компанії. Виявлення репутаційних ризиків та всебічного профілювання ділових контактів покращує безпекову ситуацію організації, дозволяє завчасно вплинути на фактори, здатні похитнути її стійкість у бізнес-середовищі.

Запобігає витоку даних та попереджає шахрайство

Антикорупційні розслідування та перевірка ділових партнерів/співробітників сприяють виявленню підозрілої фінансової чи незаконної діяльності, запобіганню корпоративним крадіжкам та відмиванню грошей. Розслідування Open Source Intelligence здатні визначити джерела витоку даних, знайти винуватців наявних кібератак на компанію та виявити слабкі місця у власній безпеці, щоб запобігти майбутнім порушенням.

Послуги BlackBox OSINT знадобляться бізнес-організаціям різного масштабу та стануть помічниками при розширенні компаній шляхом збільшення ділових контактів.