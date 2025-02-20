Антитренди 2025 року: як не купити застарілий пуховик

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У світі моди тенденції постійно змінюються: кожен новий сезон приносить свіжі ідеї. Але далеко не всі з них вдалі та заслуговують на увагу: щороку на полицях магазинів з'являються антитренди, які абсолютно не відповідають духу часу. Щоб уникнути невдалих придбань, варто віддати перевагу базовим рішенням: наприклад, створена брендом Канада Гус куртка — це класика, яка матиме дорогий і актуальний вигляд навіть через кілька років після купівлі. А знання особливостей застарілих фасонів і деталей допоможе не припуститися помилок та замовити універсальний і зручний пуховик, який забезпечить надійний захист від холоду, вітру й опадів.

Рукав ¾: модна ідея, яка не знайшла відгуку

Ідея укороченого рукава на теплому одязі виникла давно — і періодично вона знову нагадує про себе. Але такий дизайн буде поганим вибором із цілої низки причин:

незручність у носінні — залишає руки відкритими до ліктя, що спричиняє серйозний дискомфорт у холодну пору року;

труднощі зі стилізацією — такі моделі складно комбінувати з іншим одягом і аксесуарами, навіть вибір відповідних рукавичок може забрати багато часу;

короткий тренд — у цьому сезоні такий варіант може і доречний, але до наступного така модель із високою ймовірністю застаріє.

Нестандартні рішення доволі цікаві, але під час купівлі куртки й пуховика краще орієнтуватися на свій комфорт, а не оригінальність зовнішнього вигляду.

Велика кількість декоративних деталей і складний крій

Масивні деталі, асиметрія — такі елементи роблять базове вбрання занадто громіздким, та ще й додають об'ємів. Тому варто уникати виробів, які прикрашені подібним декором:

складні застібки;

масивна фурнітура;

великі ґудзики.

Через це навіть дорога річ може здаватися бюджетною — все через її "перевантаженість" непотрібними деталями. Раціональніше купити мінімалістичний пуховик із чистими лініями, який має стильний і сучасний вигляд.

Металеві ремені та хутряне оздоблення

Розкіш та шик — головні антитренди останніх років. На піку популярності лаконічність, простота і мінімалізм, тому застарілих аксесуарів краще уникати. А відмова від хутра на користь штучних аналогів і зовсім виправдана етичними та екологічними міркуваннями.

Дрібні горизонтальні стібки

До мінусів, які мають моделі з такою текстурою, варто віднести наступні особливості:

візуально зменшують зріст;

роблять силует ширшим і створюють дисбаланс;

мають старомодний вигляд, що викликає асоціації з недорогими виробами.

Основа сучасних образів — пуховики та куртки з вертикальними або діагональними стібками. І краще вибирати класичні серії без зайвих деталей: в такому одязі можна комфортно зустріти далеко не одну зиму.