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20 лютого 2025, 12:12
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Антитренди 2025 року: як не купити застарілий пуховик

20 лютого 2025, 12:12
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Щоб уникнути невдалих придбань, варто віддати перевагу базовим рішенням, радять експерти

У світі моди тенденції постійно змінюються: кожен новий сезон приносить свіжі ідеї. Але далеко не всі з них вдалі та заслуговують на увагу: щороку на полицях магазинів з'являються антитренди, які абсолютно не відповідають духу часу. Щоб уникнути невдалих придбань, варто віддати перевагу базовим рішенням: наприклад, створена брендом Канада Гус куртка — це класика, яка матиме дорогий і актуальний вигляд навіть через кілька років після купівлі. А знання особливостей застарілих фасонів і деталей допоможе не припуститися помилок та замовити універсальний і зручний пуховик, який забезпечить надійний захист від холоду, вітру й опадів.

Рукав ¾: модна ідея, яка не знайшла відгуку

Ідея укороченого рукава на теплому одязі виникла давно — і періодично вона знову нагадує про себе. Але такий дизайн буде поганим вибором із цілої низки причин:

  • незручність у носінні — залишає руки відкритими до ліктя, що спричиняє серйозний дискомфорт у холодну пору року;
  • труднощі зі стилізацією — такі моделі складно комбінувати з іншим одягом і аксесуарами, навіть вибір відповідних рукавичок може забрати багато часу;
  • короткий тренд — у цьому сезоні такий варіант може і доречний, але до наступного така модель із високою ймовірністю застаріє.

Нестандартні рішення доволі цікаві, але під час купівлі куртки й пуховика краще орієнтуватися на свій комфорт, а не оригінальність зовнішнього вигляду.

Велика кількість декоративних деталей і складний крій

Масивні деталі, асиметрія — такі елементи роблять базове вбрання занадто громіздким, та ще й додають об'ємів. Тому варто уникати виробів, які прикрашені подібним декором:

  • складні застібки;
  • масивна фурнітура;
  • великі ґудзики.

Через це навіть дорога річ може здаватися бюджетною — все через її "перевантаженість" непотрібними деталями. Раціональніше купити мінімалістичний пуховик із чистими лініями, який має стильний і сучасний вигляд.

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Металеві ремені та хутряне оздоблення

Розкіш та шик — головні антитренди останніх років. На піку популярності лаконічність, простота і мінімалізм, тому застарілих аксесуарів краще уникати. А відмова від хутра на користь штучних аналогів і зовсім виправдана етичними та екологічними міркуваннями.

Дрібні горизонтальні стібки

До мінусів, які мають моделі з такою текстурою, варто віднести наступні особливості:

  • візуально зменшують зріст;
  • роблять силует ширшим і створюють дисбаланс;
  • мають старомодний вигляд, що викликає асоціації з недорогими виробами.

Основа сучасних образів — пуховики та куртки з вертикальними або діагональними стібками. І краще вибирати класичні серії без зайвих деталей: в такому одязі можна комфортно зустріти далеко не одну зиму.

одяг мода і стиль тенденції моди зимовий одяг
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