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24 октября 2021, 16:05 14
Пресс-релиз

3 проверенных бренда бюджетных стиральных машин

24 октября 2021, 16:05 14
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Рейтинг надежных и одновременно бюджетных стиралок

Покупая стиральные машины в MOYO, многие ориентируются на стоимость. Важно, чтобы приобретение не "влетело в копеечку", было долговечным и полезным. Если для вас этот критерий немаловажен, узнайте, какие бренды зарекомендовали себя в бюджетной категории с лучшей стороны.

Gorenje

Словенский бренд, полюбившийся многим благодаря инновационным технологиям, экономичности и эстетичности. Еще одно качество, вызывающее уважение, – интуитивно просто управление.

Продукция марки разделена на серии:

  1. Simplicity. Простые устройства в черных и белых тонах эргономичного дизайна. Изготовлены из натуральных материалов, доступны по цене и позволяют экономить воду и электроэнергию.
  2. ONE. Стиралки в минималистичном стиле повышенной надежности. Еще одна особенность – применение новейших технологий.
  3. Colour. Линейка для тех, кто хочет добавить цвета в интерьер: строгий черный, стильный стальной, яркий красный.

Стиральная машина Gorenje из этого магазина https://www.moyo.ua/bt/kbt/stiralnie-mashiny/gorenje/ олицетворяет эстетику и заботу о комфорте потребителя. Производитель оснащает устройства передовыми технологиями, среди которых:

  • Ионизация. Убирает загрязнения, не прибегая к повышению температуры воды и увеличению количеству порошка.
  • Парообработка. Дезинфицирует, устраняет запахи и аллергены, разглаживает.
  • Экономичный двигатель, одновременно мощный, эффективный и бесшумный.
  • Специальная конструкция барабана для защиты от повреждений деликатных тканей.

Эти технологии повышают качество стирки, не требуют дополнительных денежных средств.

Beko

Турецкий бренд, под знаком которого можно купить классические фронтальные модели, а также с узким корпусом для небольших помещений. Есть также встраиваемая техника.

Отличительная особенность машин Беко – строгий контроль качества. Другие характеристики:

  • Вместительность от 4 до 9 кг.
  • До 1400 оборотов в минуту при отжиме.
  • Электроуправление с возможностью настройки со смартфона и создания индивидуальных режимов.
  • Инверторный и коллекторный двигатели. Первый позволяет экономить 20% энергии, второй устойчив к колебаниям напряжения.
  • LED-индикация для просмотра текущего режима и оставшегося времени стирки.

Что касается основных программ стиралок Beko, они стандартные и включают ручной, ежедневный, ускоренный режимы, деликатную стирку. Во многих моделях реализованы парогенераторы для очистки пуховиков и экономии расхода воды.

Indesit

Компания с итальянскими корнями, предлагающая варианты для всех категорий покупателей. В ее арсенале модели с различным типом загрузки, вместительностью, с минимальным количеством режимов или расширенным функционалом.

Машины-автоматы Индезит полюбились из-за трех критериев:

  1. Сохранение энергии
    Минимально расходуют электричество, сокращая суммы в счетах за коммуналку.
  2. Качество стирки
    Хорошо справляются с загрязнениями на разных типах тканей.
  3. Функция "Баланс воды"
    Контролируют и минимизируют расход воды.

Машины этого бренда работают тихо при условии правильной установки, редко ломаются и легко ремонтируются.

Вот так выглядит рейтинг надежных и одновременно бюджетных стиралок. Выбирайте их, если хочется сэкономить, подбирая достойный вариант. Но помните, что даже качественные устройства нужно эксплуатировать правильно: не перегружать и тщательно ухаживать.

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