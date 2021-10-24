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24 жовтня 2021, 16:05 6
Прес-реліз

3 перевірених бренду бюджетних пральних машин

24 жовтня 2021, 16:05 6
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Рейтинг надійних і одночасно бюджетних пралок

Купуючи пральні машини в MOYO, багато хто орієнтується на вартість. Важливо, щоб придбання не "влетіло в копієчку", було довговічним і корисним. Якщо для вас цей критерій важливий, дізнайтеся, які бренди зарекомендували себе в бюджетній категорії з кращого боку.

Gorenje

Словенський бренд, полюбився багатьом завдяки інноваційним технологіям, економічності та естетичності. Ще одна якість, що викликає повагу – інтуїтивно зрозуміле управління.

Продукція марки розділена на серії:

  1. Simplicity. Прості пристрої в чорних і білих тонах ергономічного дизайну. Виготовлені з натуральних матеріалів, доступні за ціною і дозволяють економити воду і електроенергію.
  2. ONE. Пралки в мінімалістичному стилі підвищеної надійності. Ще одна особливість - застосування новітніх технологій.
  3. Colour. Лінійка для тих, хто хоче додати кольору в інтер'єр: суворий чорний, стильний сталевий, яскравий червоний.

Пральна машина Gorenje з цього магазину https://www.moyo.ua/bt/kbt/stiralnie-mashiny/gorenje/ уособлює естетику і турботу про комфорт споживача. Виробник оснащує пристрої передовими технологіями, серед яких:

  • Іонізація. Прибирає забруднення, не вдаючись до підвищення температури води і збільшення кількості порошку.
  • Парообробка. Дезінфікує, усуває запахи і алергени, розгладжує.
  • Економічний двигун, одночасно потужний, ефективний і безшумний.
  • Спеціальна конструкція барабана для захисту від пошкоджень делікатних тканин.

Ці технології підвищують якість прання, не вимагають додаткових грошових коштів.

Beko

Турецький бренд, під знаком якого можна купити класичні фронтальні моделі, а також з вузьким корпусом для невеликих приміщень. Є також вбудована техніка.

Відмітна особливість машин Беко - суворий контроль якості. Інші характеристики:

  • Місткість від 4 до 9 кг.
  • До 1400 оборотів в хвилину при віджиманні.
  • Електроуправління з можливістю налаштування зі смартфона і створення індивідуальних режимів.
  • Інверторний і колекторний двигуни. Перший дозволяє економити 20% енергії, другий стійкий до коливань напруги.
  • LED-індикація для перегляду поточного режиму і часу прання, що залишився.

Що стосується основних програм пралок Beko, вони стандартні і включають ручний, щоденний, прискорений режими, делікатне прання. У багатьох моделях реалізовані парогенератори для очищення пуховиків і економії витрат води.

Indesit

Компанія з італійським корінням, що пропонує варіанти для всіх категорій покупців. В її арсеналі моделі з різним типом завантаження, місткістю, з мінімальною кількістю режимів або розширеним функціоналом.

Машини-автомати Індезіт полюбилися через три критерії:

  1. Збереження енергії
    Мінімально витрачають електрику, скорочуючи суми в рахунках за комуналку.
  2. Якість прання
    Добре справляються із забрудненнями на різних типах тканин.
  3. Функція "Баланс води"
    Контролюють і мінімізують витрати води.

Машини цього бренду працюють тихо за умови правильної установки, рідко ламаються і легко ремонтуються.

Ось так виглядає рейтинг надійних і одночасно бюджетних пралок. Вибирайте їх, якщо хочеться заощадити, підбираючи гідний варіант. Але пам'ятайте, що навіть якісні пристрої потрібно експлуатувати правильно: не перевантажувати і ретельно доглядати.

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