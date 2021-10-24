3 перевірених бренду бюджетних пральних машин
Рейтинг надійних і одночасно бюджетних пралок
Купуючи пральні машини в MOYO, багато хто орієнтується на вартість. Важливо, щоб придбання не "влетіло в копієчку", було довговічним і корисним. Якщо для вас цей критерій важливий, дізнайтеся, які бренди зарекомендували себе в бюджетній категорії з кращого боку.
Gorenje
Словенський бренд, полюбився багатьом завдяки інноваційним технологіям, економічності та естетичності. Ще одна якість, що викликає повагу – інтуїтивно зрозуміле управління.
Продукція марки розділена на серії:
- Simplicity. Прості пристрої в чорних і білих тонах ергономічного дизайну. Виготовлені з натуральних матеріалів, доступні за ціною і дозволяють економити воду і електроенергію.
- ONE. Пралки в мінімалістичному стилі підвищеної надійності. Ще одна особливість - застосування новітніх технологій.
- Colour. Лінійка для тих, хто хоче додати кольору в інтер'єр: суворий чорний, стильний сталевий, яскравий червоний.
Пральна машина Gorenje з цього магазину https://www.moyo.ua/bt/kbt/stiralnie-mashiny/gorenje/ уособлює естетику і турботу про комфорт споживача. Виробник оснащує пристрої передовими технологіями, серед яких:
- Іонізація. Прибирає забруднення, не вдаючись до підвищення температури води і збільшення кількості порошку.
- Парообробка. Дезінфікує, усуває запахи і алергени, розгладжує.
- Економічний двигун, одночасно потужний, ефективний і безшумний.
- Спеціальна конструкція барабана для захисту від пошкоджень делікатних тканин.
Ці технології підвищують якість прання, не вимагають додаткових грошових коштів.
Beko
Турецький бренд, під знаком якого можна купити класичні фронтальні моделі, а також з вузьким корпусом для невеликих приміщень. Є також вбудована техніка.
Відмітна особливість машин Беко - суворий контроль якості. Інші характеристики:
- Місткість від 4 до 9 кг.
- До 1400 оборотів в хвилину при віджиманні.
- Електроуправління з можливістю налаштування зі смартфона і створення індивідуальних режимів.
- Інверторний і колекторний двигуни. Перший дозволяє економити 20% енергії, другий стійкий до коливань напруги.
- LED-індикація для перегляду поточного режиму і часу прання, що залишився.
Що стосується основних програм пралок Beko, вони стандартні і включають ручний, щоденний, прискорений режими, делікатне прання. У багатьох моделях реалізовані парогенератори для очищення пуховиків і економії витрат води.
Indesit
Компанія з італійським корінням, що пропонує варіанти для всіх категорій покупців. В її арсеналі моделі з різним типом завантаження, місткістю, з мінімальною кількістю режимів або розширеним функціоналом.
Машини-автомати Індезіт полюбилися через три критерії:
- Збереження енергії
Мінімально витрачають електрику, скорочуючи суми в рахунках за комуналку.
- Якість прання
Добре справляються із забрудненнями на різних типах тканин.
- Функція "Баланс води"
Контролюють і мінімізують витрати води.
Машини цього бренду працюють тихо за умови правильної установки, рідко ламаються і легко ремонтуються.
Ось так виглядає рейтинг надійних і одночасно бюджетних пралок. Вибирайте їх, якщо хочеться заощадити, підбираючи гідний варіант. Але пам'ятайте, що навіть якісні пристрої потрібно експлуатувати правильно: не перевантажувати і ретельно доглядати.