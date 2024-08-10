Украинские разведчики уничтожили в Крыму еще один российский катер

иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 9 августа украинские разведчики уничтожили российский скоростной катер "Тунец" в Крыму. Его поразили морским дроном MAGURA V5

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

"В ночь с 8 на 9 августа вблизи населенного пункта Черноморское во временно оккупированном Крыму воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" с помощью ударного морского дрона MAGURA V5 уничтожили очередное судно российских оккупантов – скоростной катер проекта КС 701 типа "Тунец", – говорится в сообщении.

Как отмечают разведчики, в результате операции повреждения также получили еще три плавсредства россиян. Их тип устанавливается.

Напомним, в ночь на 9 августа Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому "Липецк" в Липецкой области РФ и по ЗРК на временно оккупированной территории Донецкой области. Военные поразили склады с КАБами и средства ПВО.