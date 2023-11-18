В разведке назвали цель операций, которые проводятся в Крыму

фото: facebook.com/usofcom

Воин спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины Артан с позывным Лютий поделился в интервью японскому изданию Аt-s деталями рейдов во временно оккупированный Крым

Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны на своем Telegram-канале в субботу, 18 ноября, передает RegioNews.

"29-летний Лютий непосредственно участвовал в миссиях на оккупированном полуострове, состоявшихся 3 октября и 24 августа 2023 года... На небольшом катере Лютий с собратьями прикрывал ударную группу десанта: находясь на расстоянии 500-1000 метров от западного крымского ПЗРК Stinger воины ожидали вероятные атаки россиян", - говорится в сообщении.

По данным Генерального управления разведки, в октябрьской операции участвовало около 30 человек, она длилась несколько часов и привела к потерям с обеих сторон.

"Алтан насчитывает около 1000 человек и осуществляет диверсионную деятельность в разных местах. Лютий также принимал участие в операциях на нефтяном буровом объекте у побережья Крыма, который Россия использовала в качестве базы связи и отвоевана Украиной в сентябре", - отмечает ГУР.

Целью серии операций было улучшить подготовку войск к возвращению Крыма, а также продемонстрировать возможности внезапного нападения на психологическое давление на Россию.

"Крым является ключевым местом для российских военных и является первоочередной целью. Операции спецназа против Крыма будут продолжаться", - резюмируется в сообщении.

Напомним, ранее бойцы ГУР показали уникальные кадры подготовки и реализации рейдов на территорию временно оккупированного Крыма.