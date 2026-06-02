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02 червня 2026, 20:59

Завдали збитків на понад 800 тисяч: на Кіровоградщині судитимуть групу осіб за незаконну порубку дерев

02 червня 2026, 20:59
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Фото: прокуратура Кіровоградської області
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На Кіровоградщині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чотирьох мешканців Кропивницького району, які організували незаконну вирубку лісових насаджень

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Кіровоградської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох жителів Кропивницького району.

Слідством встановлено, що впродовж червня 2025 року — березня 2026 року обвинувачені без жодних дозвільних документів здійснили незаконну порубку 66 дерев у захисних лісових насадженнях поблизу сіл Долина та Петрове Кропивницького району.

Своїми діями вони завдали довкіллю збитків на понад 834 тисячі гривень.

Крім того, одного з фігурантів обвинувачують у незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів. Під час обшуку на території його домоволодіння правоохоронці вилучили 36 патронів калібру 7,92 мм "Маузер" та 8 мисливських патронів калібру 8х57 мм, частина з яких була придатна для стрільби.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 4 ст. 246 та ч. 1 ст. 263 КК України.

Нагадаємо, що на Житомирщині правоохоронці викрили злочинну схему, яка могла призвести до знищення майже 200 здорових дерев.

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