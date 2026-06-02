Завдали збитків на понад 800 тисяч: на Кіровоградщині судитимуть групу осіб за незаконну порубку дерев

Фото: прокуратура Кіровоградської області

На Кіровоградщині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чотирьох мешканців Кропивницького району, які організували незаконну вирубку лісових насаджень

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews .

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Кіровоградської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох жителів Кропивницького району.

Слідством встановлено, що впродовж червня 2025 року — березня 2026 року обвинувачені без жодних дозвільних документів здійснили незаконну порубку 66 дерев у захисних лісових насадженнях поблизу сіл Долина та Петрове Кропивницького району.

Своїми діями вони завдали довкіллю збитків на понад 834 тисячі гривень.

Крім того, одного з фігурантів обвинувачують у незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів. Під час обшуку на території його домоволодіння правоохоронці вилучили 36 патронів калібру 7,92 мм "Маузер" та 8 мисливських патронів калібру 8х57 мм, частина з яких була придатна для стрільби.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 4 ст. 246 та ч. 1 ст. 263 КК України.

Нагадаємо, що на Житомирщині правоохоронці викрили злочинну схему, яка могла призвести до знищення майже 200 здорових дерев.