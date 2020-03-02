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02 марта 2020, 13:49 12

Пропавших под Киевом рыбаков ищут с вертолетами

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02 марта 2020, 13:49 12
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Мужчины выходили на связь последний раз 29 февраля
Фото: УГСЧС в Киевской области
Мужчины выходили на связь последний раз 29 февраля

Об этом сообщили полиция и УГСЧС Киевской области, пишет RegioNews.



Под Киевом в селе Страхолесье, что на Иванковщине, двое мужчин на моторной лодке вышли на рыбалку и скрылись. Сейчас их местонахождение неизвестно. Полиция проводит поисковую операцию.

1 марта в 17:45 в полицию области поступило сообщение о том, что 28 февраля на Киевском море возле села Страхолесье два человека вышли на воду на лодке "Прогресс" в сторону базы "Нептун" Черниговской области.

29 февраля в 3:47 один из рыбаков вышел на связь и написал сообщение, что помощь им не нужна. После этого связь с мужчинами пропала.

Силами ДСНС, Нацполиции и местных жителей (знакомых рыбаков на двух личных лодках) в течение 1 марта проводились поиски, однако безрезультатно.


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