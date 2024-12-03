Атака на Киевщину: полиция рассказала о последствиях
Во вторник, 3 декабря, российские военные в очередной раз нанесли удары по Киевской области
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
По состоянию на 09:00 в одном из населенных пунктов зафиксировано повреждение четырех частных домов, газовой трубы, двух автомобилей и забора.
Кроме того, в одном из районов разрушено гаражное помещение.
К счастью, пострадавших нет.
Напомним, ночью 3 декабря российские войска нанесли удар по Украине 28 беспилотниками разных типов. Силы ПВО сбили 22 БпЛА.
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