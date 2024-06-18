В Киевской области мужчина возле магазина подорвал гранату

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В Сквирской общине в Киевской области мужчина бросил гранату на улице, пострадал он сам и местная жительница

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews .

"В Сквирской общине мужчина вышел из местного магазина и бросил гранату. Из-за вызванного взрыва травмировался прохожий и сам злоумышленник. Фигуранту грозит до 7 лет заключения", - говорится в сообщении.

О происшествии в полицию сообщила свидетельница. Оперативники в тот же вечер задержали 32-летнего правонарушителя по месту жительства.

Правоохранители узнали, что гранату злоумышленник нашел в селе с помощью металлоискателя в начале апреля этого года, унес ее себе и незаконно хранил у себя дома.

Отмечается, что ранее у мужчины уже были проблемы с законом за избиение знакомого и хранение холодного оружия.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Следователи процессуального руководства Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Полиция не уточняет, когда именно произошло событие.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в Шевченковском районе произошел взрыв гранаты у многоэтажки. В результате инцидента ранения получила женщина.