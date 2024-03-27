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27 марта 2024, 04:11

Житель Гостомеля, решивший построить себе кладовку в укрытии, получил проблемы с законом

27 марта 2024, 04:11
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фото: t.me/hostomel_ukraine
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В городе Гостомель Киевской области в одном из подвальных помещений, которое используют как укрытие, обнаружили незаконное строительство

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гостомельскую поселковую военную администрацию.

Как отмечается, один из жильцов дома по улице Богдана Хмельницкого 2, незаконно начал возводить кладовку для личного пользования.

На место вызвали правоохранителей, на нарушителя составили протокол.

В поселковом совете призвали местных жителей обращаться на "горячую линию" "Муниципального караула" в случае обнаружения на территории общины незаконной застройки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кировоградской области подрядчик присвоил 640 тысяч гривен на ремонте укрытия в школе.

строительство Киевская область укрытия Гостомель



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