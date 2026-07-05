Кровавый удар по Изюму: враг обстрелял АЗС, есть погибший и раненые

Фото: полиция Харьковской области

5 июля российские войска, предварительно из реактивной системы залпового огня Торнадо-С, нанесли ракетный удар по автозаправочной станции в городе Изюм

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews .

В результате вражеской атаки погиб 19-летний мужчина. Пострадали 39, 42, 48 и 61-летняя женщина. Потерпевшие получили телесные повреждения разной степени тяжести и были доставлены в больницу.

В результате обстрела повреждено здание автозаправочной станции и семь транспортных средств.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа изюмского районного управления полиции, криминалисты, взрывотехники и спасатели. Полицейские документируют последствия очередного военного преступления, совершенного военными РФ.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Павлограде на Днепропетровщине в результате российской атаки возник пожар на территории станции технического обслуживания.