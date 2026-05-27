27 травня 2026, 19:54

У Києві вилучили елітну квартиру російського бізнесмена, що обходив санкції

Фото: Офіс Генерального прокурора
Елітну квартиру російського нафтового бізнесмена в центрі Києва передано в управління АРМА

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За клопотанням прокурорів Печерської окружної прокуратури міста Києва арештовано елітну квартиру у столичному ЖК "Кловський”, яка, за даними слідства, опосередковано належить російському нафтовому бізнесмену, внесеному до санкційного списку РНБО.

Йдеться про нерухомість площею майже 200 кв. м орієнтовною вартістю близько 700 тис. доларів США.

За даними слідства, підприємець керував діяльністю низки компаній, пов’язаних із постачанням нафтопродуктів, зокрема дизельного палива, з РФ до України. Для обходу санкцій використовувалися документи, за якими продукція нібито належала компаніям, зареєстрованим в ОАЕ.

У травні 2023 року рішенням РНБО бізнесмена внесли до санкційного списку через причетність до підтримки збройної агресії РФ проти України. Після запровадження санкцій квартиру переоформили на підконтрольну особу, щоб уникнути арешту майна.

Наразі на нерухомість накладено арешт та передано в управління АРМА для збереження речових доказів і недопущення виведення активів за межі України.

Нагадаємо, що у січні 2025 року Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) знайшло активи колишнього народного депутата України Вадима Новинського вартістю понад 3 мільярди гривень та інше майно.

