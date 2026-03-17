Пожежа виникла вдень 16 березня на вулиці Кирилівській, що у Подільському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Вогонь спалахнув у квартирах на восьмому поверсі та поширився на дев'ятий. Гасіння ускладнювалося відсутністю води в пожежних гідрантах, через що ДСНС довелося залучати додаткову техніку для її підвозу.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 50 кв. м. Внаслідок події ніхто не постраждав.

На місці працювали 20 рятувальників, залучались пʼять одиниць спецтехніки.

Причини виникнення вогню встановлюють правоохоронці.

