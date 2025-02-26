В Киеве потушили пожар в офисном здании
Происшествие случилось в среду, 26 февраля, около 13:20 в Соломенском районе столицы
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Пожар возник на последнем этаже 11-этажного офисного здания на улице Соломенской. В одном из кабинетов произошло возгорание оргтехники.
Пожар ликвидировали. Жертв или пострадавших нет.
Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются.
Напомним, днем 24 февраля в Киеве горела квартира в многоэтажке. Погибла женщина.
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