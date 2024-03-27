фото: полиция

На бульваре Верховной Рады в Киеве произошел прорыв трубы. В настоящее время автомобильное движение по улице затруднено

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

"В связи с прорывом трубы на бульваре Верховной Рады движение транспорта затруднено. В настоящее время продолжаются ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Полицейские призывают водителей учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

Напомним, ранее сообщалось, что 28 марта в Киеве планируется завершить отопительный сезон.