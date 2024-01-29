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29 января 2024, 09:41

В Киевсовете рассказали, когда завершится ремонт подтопленных станций метро

29 января 2024, 09:41
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фото: facebook.com/t.m.kozak
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Восстановление поврежденного участка тоннеля метро между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" в Киеве планируется на начало июня. Его полностью перестроят

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил депутат Киевского городского совета, член временной контрольной комиссии по аварийной ситуации на метрополитене Тарас Козак, передает RegioNews.

Стоимость ремонта до сих пор не известна.

"Поверхность места аварии укрепляется для того, чтобы могла работать тяжелая техника. Планируется вырыть котлован и провести дополнительные экспертизы состояния грунтов. Предварительно запланировано заменить бетонный тоннель на участке 27 метров, дополнительно усилить его за счет химического укрепления грунтов снаружи и металлического каркаса внутри тоннеля", – написал Козак.

По его словам, сроком возобновления эксплуатации этого участка столичной подземки, эксперты называют начало июня. Стоимость ремонта до сих пор не известна, потому что нет проекта. Также открыт вопрос, за чей счет будет производиться ремонт.

На проблемном участке специалисты демонтировали колеи, обесточили его, а также установили специальные конструкции на участке 72 метра. Как свидетельствуют в установке еще в декабре маячки, разрушения тоннеля не происходит.

Напомним, движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" (всего 6 станций) в Киеве закрыли 8 декабря на время ремонта перегонного тоннеля. Ограничения продлятся в течение полугода.

19 декабря столичные правоохранители в связи с возникновением аварийной ситуации провели осмотр территории над станцией метро "Демеевская".

Руководитель КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский заявил, что первые трещины на "синей" Оболонско-Теремковской ветке метро в Киеве появились через три месяца работы этого участка – еще в 2011 году.

Добавим, ранее сообщалось, что Киевский метрополитен расторг договор с "Киевметростроем" на строительство метро на Виноградарь из-за срыва сроков строительства.

метро Киев Киевсовет Киевский метрополитен



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