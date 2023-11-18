В Киеве мужчина обругал и облил пивом женщину с ребенком из-за украинского языка

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В Киеве полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения на улице ругался и облил пивом прохожую, которая была с малолетней дочерью. Мужчине не понравилось, что мама с ребенком общались на украинском языке

Об этом рассказали в полиции Киева, передает RegioNews.

Правоохранители наткнулись на видео в социальных сетях, на котором мужчина с признаками алкогольного опьянения спровоцировал конфликт с прохожей. Инцидент произошел на территории Днепровского района столицы.

По словам потерпевшей, мужчина угрожал ей и ее малолетней дочери на детской площадке из-за того, что они разговаривали на украинском языке. Кроме этого, нарушитель нецензурно выражался, облил женщину пивом и выражал антиукраинские лозунги.

На нарушителя составили административные материалы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях – мелкое хулиганство. Санкция статьи предусматривает штраф до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, либо общественные работы сроком до 60 часов, либо исправительные работы сроком до двух месяцев с вычетом 20% заработка, либо до 15 суток административного ареста.

Злоумышленником оказался 36-летний уроженец Винницкой области. Правоохранители проверяют его на приверженность "русскому миру" и на причастность к совершению других правонарушений на территории города Киева.

Напомним, в Киеве на фальшивом сборе для военных разоблачили псевдоволонтеров.