В Киеве полиция задержала двух женщин и трех мужчин по подозрению в убийстве

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В Киеве в одной из квартир дома на проспекте Голосеевском избили мужчину и нанесли ему ножевое ранение. Он умер в больнице

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

На место происшествия прибыли сотрудники Главного и районного управлений полиции, судебно-медицинский эксперт, криминалисты и представители других профильных служб.

В квартире правоохранители обнаружили и задержали двух женщин и мужчину.

Кроме этого, возле одного из травмпунктов Голосеевского района полицейские задержали авто с двумя мужчинами в салоне. Выяснилось, что они автомобилем доставили в больничное учреждение мужчину с ножевым ранением. Впоследствии потерпевший скончался.

Всех участников происшествия правоохранители доставили в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что на Киевщине неизвестный мужчина залез в дом и напал с ножом на детей.