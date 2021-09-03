У Києві поліція затримала двох жінок та трьох чоловіків за підозрою у вбивстві
У Києві в одній із квартир будинку на проспекті Голосіївському побили чоловіка та нанесли йому ножове поранення. Він помер у лікарні
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
На місце події прибули співробітники Головного та районного управлінь поліції, судово-медичний експерт, криміналісти та представники інших профільних служб.
У квартирі правоохоронці виявили та затримали двох жінок та чоловіка.
Окрім цього, біля одного з травмпунктів Голосіївського району поліцейські затримали авто з двома чоловіками в салоні. З’ясувалося, що вони автомобілем доставили до лікарняного закладу чоловіка з ножовим пораненням. Згодом потерпілий помер.
Усіх учасників події правоохоронці доставили до відділу поліції.
Раніше повідомлялось, що на Київщині невідомий чоловік заліз до будинку та напав з ножем на дітей.