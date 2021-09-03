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03 вересня 2021, 10:17 1270

У Києві поліція затримала двох жінок та трьох чоловіків за підозрою у вбивстві

03 вересня 2021, 10:17 1270
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Фото: з відкритих джерел
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У Києві в одній із квартир будинку на проспекті Голосіївському побили чоловіка та нанесли йому ножове поранення. Він помер у лікарні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

На місце події прибули співробітники Головного та районного управлінь поліції, судово-медичний експерт, криміналісти та представники інших профільних служб.

У квартирі правоохоронці виявили та затримали двох жінок та чоловіка.

Окрім цього, біля одного з травмпунктів Голосіївського району поліцейські затримали авто з двома чоловіками в салоні. З’ясувалося, що вони автомобілем доставили до лікарняного закладу чоловіка з ножовим пораненням. Згодом потерпілий помер.

Усіх учасників події правоохоронці доставили до відділу поліції.

Раніше повідомлялось, що на Київщині невідомий чоловік заліз до будинку та напав з ножем на дітей.

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