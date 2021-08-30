Сотрудникам "Киевпастранса" вручили подозрение по делу о растрате 13 млн грн

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Должностным лицам КП "Киевпастранс" и "Дирекции по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры" вручили подозрение по делу о растрате 13 миллионов гривен

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГФС.

По версии следствия, должностные лица по предварительному сговору с директором одного из ООО и другими лицами, злоупотребляя своим служебным положением, передали ложные официальные документы по договору подряда на выполнение работ, заключенному между КП "Киевпастранс" и ООО.

Следствие считает, что из-за таких действий должностных лиц было осуществлено растрату средств КП "Киевпастранс" в размере 13 208 558,74 гривны.

Напомним, в июне Государственная фискальная служба провела обыски в КП "Киевпастранс" по фактам уклонения от уплаты налогов и присвоении бюджетных средств при реконструкции трамвайной линии. По результатам обысков была обнаружена и изъята финансово-хозяйственная документация КП "Киевпастранс" и компьютерная техника. Досудебное расследование продолжается.