Посадовцям "Київпастрансу" вручили підозру у справі про розтрату 13 млн грн

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Службовим особам КП "Київпастранс" та "Дирекції з будівництва та утримання об'єктів транспорту та допоміжної інфраструктури" вручили підозру у справі про розтрату 13 мільйонів гривень

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу ДФС.

За версією слідства, посадові особи за попередньою змовою з директором однієї з ТОВ та іншими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, передали неправдиві офіційні документи щодо договору підряду на виконання робіт, укладеному між КП "Київпастранс" та ТОВ.

Слідство вважає, що через такі діяння посадовців було здійснено розтрату коштів КП "Київпастранс" у розмірі 13 208 558,74 гривні.

Нагадаємо, у червні Державна фіскальна служба провела обшуки в КП "Київпастранс" за фактами ухилення від сплати податків та привласнені бюджетних коштів при реконструкції трамвайної лінії. За результатами обшуків було виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію КП "Київпастранс" та комп’ютерну техніку. Досудове розслідування триває.