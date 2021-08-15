11:10  15 августа
СБУ вызывает на допрос по делу "Харьковских соглашени" ряд депутатов и экс-министра
11:39  14 августа
В Киеве готовятся ко Дню Независимости: на Днепре состоялась репетиция водного "парада"
10:37  15 августа
COVID в Украине: за сутки почти 700 новых случаев
UA | RU
UA | RU
15 августа 2021, 14:15 181

В Киеве мужчина напал на бригаду скорой

15 августа 2021, 14:15 181
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В Киеве на улице Зодчих мужчина напал на бригаду скорой помощи, которая приехала к нему

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Киев оперативный

Медиков вызвала мать мужчины. Она сообщила, что у него сильный приступ, "изо рта идет пена".

На вызов прибыла бригада – врач и двое фельдшеров. Однако мужчина встретил их с оружием в руках. Один из фельдшеров смог оттолкнуть больного и они убежали вниз. Мужчина пустился в погоню, на улице нашел булыжник и начал кидать его в машину скорой. Судя по фото с места событий, он побил на автомобиле стекла.

Полиция прибыла спустя 20 минут, но нападавший убежал. Позже он вернулся домой, как ни в чем не бывало. Там его и задержали.

Утверждается, что нападавший постоянно употребляет алкоголь.

Киев задержание скорая помощь нападение

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Экологическая катастрофа в Житомире: усидит ли снова на своем месте глава "Житомирводоканала"
Скандал в Конотопе: "шкурняки" депутатов или глобальная кампания по усмирению мэров
Все публикации »
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua