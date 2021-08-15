У Києві чоловік напав на бригаду швидкої
У Києві чоловік напав на бригаду швидкої допомоги, як приїхала до нього
Про це пише RegioNews з посиланням на Київ оперативний
Медиків викликала мати чоловіка. Вона повідомила, що у нього сильний напад, "з рота йде піна".
На виклик прибула бригада - лікар і двоє фельдшерів. Однак чоловік зустрів їх зі зброєю в руках. Один із фельдшерів зміг відштовхнути хворого і вони втекли вниз. Чоловік кинувся навздогін, на вулиці знайшов каміння і почав кидати його в машину швидкої. Судячи з фото з місця подій, він побив в автомобілі скло.
Поліція прибула через 20 хвилин, але нападник утік. Пізніше він повернувся додому, мов й не було нічого. Там його і затримали.
Стверджується, що нападник постійно вживає алкоголь.
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