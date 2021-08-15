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15 серпня 2021, 14:15 179

У Києві чоловік напав на бригаду швидкої

15 серпня 2021, 14:15 179
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У Києві чоловік напав на бригаду швидкої допомоги, як приїхала до нього

Про це пише RegioNews з посиланням на Київ оперативний

Медиків викликала мати чоловіка. Вона повідомила, що у нього сильний напад, "з рота йде піна".

На виклик прибула бригада - лікар і двоє фельдшерів. Однак чоловік зустрів їх зі зброєю в руках. Один із фельдшерів зміг відштовхнути хворого і вони втекли вниз. Чоловік кинувся навздогін, на вулиці знайшов каміння і почав кидати його в машину швидкої. Судячи з фото з місця подій, він побив в автомобілі скло.

Поліція прибула через 20 хвилин, але нападник утік. Пізніше він повернувся додому, мов й не було нічого. Там його і затримали.

Стверджується, що нападник постійно вживає алкоголь.

Київ затримання швидка допомога напад

 
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