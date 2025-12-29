09:58  29 декабря
На Закарпатье загорелась магистральная газовая труба
На Львовщине столкнулись два автомобиля: есть пострадавший
На Киевском водохранилище два рыбака провалились под лед
Продавали через интернет: на Хмельнитчине разоблачили дельцов, которые занимались контрабандой лекарств

29 декабря 2025, 10:30

Фото: ОГП
Правоохранители разоблачили группу лиц, незаконно завозивших в Украину иностранные лекарства без таможенного контроля. Контрафакт продавали через интернет, незаконно используя маркировку одной из торговых марок

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Организатором схемы был хмельнитчанин. Он привлек к "бизнесу" еще шестерых жителей Хмельницкой области и одного жителя Кировоградской области. Каждый участник выполнял определенные функции, в частности:

  • организацию доставки и ведение бухгалтерского учета;
  • администрирование рабочих процессов;
  • создание рекламы для веб-ресурсов;
  • совершение так называемых "холодных" звонков;
  • получение посылок с лекарствами из Индии и Турции и их последующая пересылка в Хмельницкий.

Правоохранители провели 17 обысков в квартирах фигурантов и в арендованном офисном помещении. Изъяли 40 наименований биологически активных добавок, более 360 упаковок лекарства, в том числе незарегистрированных в Украине, автомобили, мобильные телефоны, черные записи.

Досудебное расследование продолжается.

В Хмельницкой области разоблачили схему контрабанды и незаконного сбыта лекарств
В Хмельницкой области накрыли схему контрабанды и незаконного сбыта лекарств

Напомним, в Украине ликвидировали масштабный канал нелегального сбыта огнестрельного оружия, трофейного и утраченного в зонах боевых действий. Организатора "черных оружейников" задержали.

