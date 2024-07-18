Фальшивые диагнозы за 14 тыс. долларов: в Хмельницкой области задержали организаторов схемы
Правоохранители сообщили о подозрении двум жителям Каменец-Подольска в организации незаконной переправки мужчин за границу
Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.
По данным следствия, фигуранты наладили схему незаконного пересечения госграницы гражданами призывного возраста.
Мужчина подыскивал "клиентов", а его сообщница занималась оформлением фиктивных меддокументов. Они обещали изготовить поддельные справки военно-врачебной комиссии и МСЭК о непригодности к военной службе по состоянию здоровья с исключением из военного учета. Эти документы позволили бы беспрепятственно уехать за границу.
Сначала такую "услугу" дельцы оценили в 8 тыс. долларов с одного человека. Позже подняли стоимость до 14 тыс. долларов.
Правоохранители задержали фигурантов при получении части денег.
В рамках следствия устанавливаются другие лица, которые могут быть задействованы в данной схеме.
Напомним, в Киеве мужчина обещал помочь своему знакомому выехать из страны. За свои "услуги" просил 3000 долларов.