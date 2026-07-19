В результате российского авиаудара по Херсонщине погибла женщина
В Херсонской области в результате российского авиаудара 19 июля по одному из населенных пунктов погибла женщина, еще две женщины получили ранения. Из-за атаки также возник пожар и поврежден частный жилой дом
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
По данным спасателей, после вражеского удара загорелось хозяйственное сооружение. Огонь охватил здание, а взрывной волной повредило частное здание.
Чрезвычайщики совместно с подразделением местной пожарной охраны оперативно ликвидировали возгорание.
Последствия российской атаки уточняются.
Напомним, что количество пострадавших в результате вражеского удара 19 июля по городу Изюм на Харьковщине возросло до 17 человек.
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Россияне атаковали Сумы авиабомбами: есть погибшие и раненые
19 июля 2026, 14:44СБУ атаковала три нефтебазы в Ставропольском крае и танкер Avero: детали спецоперации
19 июля 2026, 14:16В Ровенской области полиция устанавливает обстоятельства роковой аварии с участием мотоциклиста
19 июля 2026, 13:45Россия ударила по пригороду Харькова: трое погибших, 16 раненых
19 июля 2026, 13:03Удар по Изюму: количество пострадавших выросло до 17, среди раненых — годовалый ребенок
19 июля 2026, 12:12"Крымский рубильник off": Силы беспилотных систем обесточили 13 подстанций и атаковали флот РФ
19 июля 2026, 11:59Facebook "лег": что известно об утреннем сбое в работе социальной сети
19 июля 2026, 11:58Россияне атаковали дроном автомобиль Красного Креста в Запорожье
19 июля 2026, 11:08В Киеве перекрыли движение по двум улицам: перечень участков и схема объезда
19 июля 2026, 10:58
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все блоги »