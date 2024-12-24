В Херсоне после обстрела возникли перебои с водой и светом

фото: pixabay

В Корабельном и Днепровском районах Херсона после российских обстрелов возникли перебои с электро- и водоснабжением

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.

"После недавних вражеских обстрелов Корабельного района в Шуменском микрорайоне возникли перебои с электро- и водоснабжением", – говорится в сообщении.

Чиновник отметил, что специалисты изучают объемы повреждений и, как только позволит ситуация с безопасностью, они проведут аварийно-восстановительные работы.

О заживлении Шуменского микрорайона городские власти сообщат дополнительно.

Позже Мрочко добавил, что есть перебои с электричеством и водой и в Днепровском районе. Возможно полное обесточивание некоторых микрорайонов.

Напомним, в течение 23 декабря российские войска атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов один человек погиб и еще двое гражданских получили ранения.