В Херсоне после обстрела возникли перебои с водой и светом
В Корабельном и Днепровском районах Херсона после российских обстрелов возникли перебои с электро- и водоснабжением
Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.
"После недавних вражеских обстрелов Корабельного района в Шуменском микрорайоне возникли перебои с электро- и водоснабжением", – говорится в сообщении.
Чиновник отметил, что специалисты изучают объемы повреждений и, как только позволит ситуация с безопасностью, они проведут аварийно-восстановительные работы.
О заживлении Шуменского микрорайона городские власти сообщат дополнительно.
Позже Мрочко добавил, что есть перебои с электричеством и водой и в Днепровском районе. Возможно полное обесточивание некоторых микрорайонов.
Напомним, в течение 23 декабря российские войска атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов один человек погиб и еще двое гражданских получили ранения.