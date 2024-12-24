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24 грудня 2024, 12:29

У Херсоні після обстрілу виникли перебої з водою та світлом

24 грудня 2024, 12:29
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фото: pixabay
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У Корабельному та Дніпровському районах Херсона після російського обстрілу виникли перебої з електро- та водопостачанням

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.

"Після недавнього ворожого обстрілу Корабельного району у Шуменському мікрорайоні виникли перебої з електро- та водопостачанням", – йдеться у повідомленні.

Посадовець зазначив, що спеціалісти вивчають обсяги пошкоджень і, як тільки дозволить безпекова ситуація, вони проведуть аварійно-відновлювальні роботи.

Про заживлення Шуменського мікрорайону міська влада повідомить додатково.

Пізніше Мрочко додав, що є перебої з електрикою та водою й у Дніпровському районі. Можливе повне знеструмлення деяких мікрорайонів.

Нагадаємо, впродовж 23 грудня російські війська атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула та ще двоє цивільних дістали поранення.

війна обстріли електроенергія Херсон водопостачання
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