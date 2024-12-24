У Херсоні після обстрілу виникли перебої з водою та світлом

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У Корабельному та Дніпровському районах Херсона після російського обстрілу виникли перебої з електро- та водопостачанням

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.

"Після недавнього ворожого обстрілу Корабельного району у Шуменському мікрорайоні виникли перебої з електро- та водопостачанням", – йдеться у повідомленні.

Посадовець зазначив, що спеціалісти вивчають обсяги пошкоджень і, як тільки дозволить безпекова ситуація, вони проведуть аварійно-відновлювальні роботи.

Про заживлення Шуменського мікрорайону міська влада повідомить додатково.

Пізніше Мрочко додав, що є перебої з електрикою та водою й у Дніпровському районі. Можливе повне знеструмлення деяких мікрорайонів.

Нагадаємо, впродовж 23 грудня російські війська атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула та ще двоє цивільних дістали поранення.