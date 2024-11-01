В Херсонской области из-за российских ударов погиб один человек, еще 13 ранены
В течение 31 октября российская армия ударила по 19 населенным пунктам Херсонской области
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Приднепровское, Садовое, Томина Балка, Белозерка, Гончарное, Станислав, Софиевка, Надеждовка, Молодежное, Берислав, Золотая Балка, Тягинка, Крупица, Дудчаны, Новоалександровка, Новокаиры, Томарино и Херсон.
Российские военные попали по территории образовательного учреждения; в жилых кварталах населенных пунктов области повредили 11 частных домов.
Из-за российских обстрелов один человек погиб, еще 13 – получили ранения.
Напомним, в течение 31 октября оккупанты нанесли 287 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области.