В ВСУ рассказали об обстановке на левом берегу Херсонщины

фото: armyinform.com.ua

Спикер обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о главной задаче, которую ВСУ сейчас выполняют на левобережье Херсонщины

Ситуацию она прокомментировала в эфире телемарафона, передает RegioNews.

"Большая разница есть в терминах "закрепились" и "закрепляются". Мы продолжаем боевую работу, подразделения морской пехоты работают мощно. Мы, используя имеющиеся силы и средства, стараемся выполнить главную задачу – отбросить максимально далеко подразделения врага для того, чтобы облегчить жизнь в первую очередь правобережной Херсонской области, чтобы меньше их обстреливали", — объяснила Гуменюк.

В свою очередь, враг пытается компенсировать это, в том числе с использованием тактической авиации.

"Мы пытаемся маневрировать в условиях сложной погоды, типичной для этого времени года. Враг приобщает к активности тактической авиации еще и беспилотные атаки", — добавила Гуменюк.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что ВСУ удерживают позиции на левом берегу Херсонщины и отразили 12 атак врага.