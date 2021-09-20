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20 сентября 2021, 16:05 779

В Херсоне водитель на переходе сбила мать с ребенком

20 сентября 2021, 16:05 779
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Фото из открытых источников
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В Херсоне водитель автомобиля наехала на двух пешеходов: женщину и ее 8-летнего сына. Травмированные сейчас в больнице

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на полицию Херсонской области.

Авария произошла на улице Перекопской. Мать с ребенком шли по нерегулируемому пешеходному переходу.

За нарушение правил безопасности дорожного движения полиция открыла уголовное производство. Водителю может грозить штраф от 3 400 грн до 8 500, или арест от 6 месяцев, или ограничение свободы до трех лет.

Напомним, во Львовской области микроавтобус въехал в остановку, в результате чего погиб человек.

Украина Херсон Херсонская область

 
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