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20 вересня 2021, 16:05 853

У Херсоні водійка на переході збила матір з дитиною

20 вересня 2021, 16:05 853
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Фото з відкритих джерел
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У Херсоні водійка автомобіля наїхала на двох пішоходів: жінку та її 8-річного сина. Травмовані наразі у лікарні

Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію Херсонської області.

Аварія сталася на вулиці Перекопській. Мати з дитиною йшли нерегульованим пішохідним переходом.

За порушення правил безпеки дорожнього руху поліція відкрила кримінальне провадження. Водійці може загрожувати штраф від 3 400 грн до 8 500, або арешт від 6 місяців, або обмеження волі до трьох років.

Нагадаємо, у Львівській області мікроавтобус в'їхав в зупинку, внаслідок чого загинула людина.

Україна Херсон Херсонська область

 
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