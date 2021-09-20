У Херсоні водійка на переході збила матір з дитиною
У Херсоні водійка автомобіля наїхала на двох пішоходів: жінку та її 8-річного сина. Травмовані наразі у лікарні
Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію Херсонської області.
Аварія сталася на вулиці Перекопській. Мати з дитиною йшли нерегульованим пішохідним переходом.
За порушення правил безпеки дорожнього руху поліція відкрила кримінальне провадження. Водійці може загрожувати штраф від 3 400 грн до 8 500, або арешт від 6 місяців, або обмеження волі до трьох років.
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