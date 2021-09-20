У Херсоні водійка на переході збила матір з дитиною

Фото з відкритих джерел

У Херсоні водійка автомобіля наїхала на двох пішоходів: жінку та її 8-річного сина. Травмовані наразі у лікарні

Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію Херсонської області.

Аварія сталася на вулиці Перекопській. Мати з дитиною йшли нерегульованим пішохідним переходом.

За порушення правил безпеки дорожнього руху поліція відкрила кримінальне провадження. Водійці може загрожувати штраф від 3 400 грн до 8 500, або арешт від 6 місяців, або обмеження волі до трьох років.

Нагадаємо, у Львівській області мікроавтобус в'їхав в зупинку, внаслідок чого загинула людина.