На Херсонщине проведут военные учения
В Херсонской области 22 сентября стартуют военные учения "Об’єднані зусилля - 2021"
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Херсонской облгосадминистрации.
Во время учений областью будет перемещаться большое количество военной техники.
Также в сообщении говорится о том, что будут прекращены все полеты беспилотников в районе проведения учений. Также запрещена фото и видеосъемка военной техники и режимных военных объектов Вооруженных сил.
Также жителей области предостерегают от провокационных действий рядом с военными объектами и просят сообщать правоохранителям о подозрительных лицах.
Ранее сообщалось, что на Львовщине проведут антитеррористические учения.
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