На Херсонщине проведут военные учения

Фото из открытых источников

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Херсонской облгосадминистрации.

Во время учений областью будет перемещаться большое количество военной техники.

Также в сообщении говорится о том, что будут прекращены все полеты беспилотников в районе проведения учений. Также запрещена фото и видеосъемка военной техники и режимных военных объектов Вооруженных сил.

Также жителей области предостерегают от провокационных действий рядом с военными объектами и просят сообщать правоохранителям о подозрительных лицах.

Ранее сообщалось, что на Львовщине проведут антитеррористические учения.