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20 сентября 2021, 14:45 119

На Херсонщине проведут военные учения

20 сентября 2021, 14:45 119
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Фото из открытых источников
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В Херсонской области 22 сентября стартуют военные учения "Об’єднані зусилля - 2021"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Херсонской облгосадминистрации.

Во время учений областью будет перемещаться большое количество военной техники.

Также в сообщении говорится о том, что будут прекращены все полеты беспилотников в районе проведения учений. Также запрещена фото и видеосъемка военной техники и режимных военных объектов Вооруженных сил.

Также жителей области предостерегают от провокационных действий рядом с военными объектами и просят сообщать правоохранителям о подозрительных лицах.

Ранее сообщалось, что на Львовщине проведут антитеррористические учения.

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