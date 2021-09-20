На Херсонщині проведуть військові навчання

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Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Херсонської облдержадміністрації.

Під час навчань областю переміщуватиметься велика кількість військової техніки.

Також у повідомленні йдеться про те, що будуть припинені всі польоти безпілотників у районі проведення навчань. Також заборонена фото та відеозйомка військової техніки й режимних військових об’єктів Збройних сил.

Також жителів області застерігають від провокаційних дій поруч із військовими об’єктами та просять повідомляти правоохоронцям про підозрілих осіб.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині проведуть антитерористичні навчання.