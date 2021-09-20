12:59  20 вересня
У Раді хочуть допускати до роботи тільки вакцинованих нардепів
10:41  20 вересня
Справи Майдану: затримано експосадовця МВС за підозрою у вбивстві трьох активістів
08:04  20 вересня
Окупанти на Донбасі знову поранили захисника України
UA | RU
UA | RU
20 вересня 2021, 14:45 60

На Херсонщині проведуть військові навчання

20 вересня 2021, 14:45 60
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Херсонській області 22 вересня стартують військові навчання "Об’єднані зусилля - 2021"

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Херсонської облдержадміністрації.

Під час навчань областю переміщуватиметься велика кількість військової техніки.

Також у повідомленні йдеться про те, що будуть припинені всі польоти безпілотників у районі проведення навчань. Також заборонена фото та відеозйомка військової техніки й режимних військових об’єктів Збройних сил.

Також жителів області застерігають від провокаційних дій поруч із військовими об’єктами та просять повідомляти правоохоронцям про підозрілих осіб.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині проведуть антитерористичні навчання.

Україна

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Нові одкровення Киви. Чи стане скандал на Полтавщині початком кінця ОПЗЖ
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram