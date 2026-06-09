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09 червня 2026, 19:59

Окупанти вдарили дроном по автівці на Харківщині, є жертви

09 червня 2026, 19:59
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Фото: Нацполіція
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9 червня на автодорозі у Дергачівській міській громаді внаслідок удару FPV-дрона пошкоджено цивільний автомобіль Honda

Про це повідомляє Нацполіція, передає RegioNews.

У результаті вибуху загинула жінка. Її особа наразі встановлюється. Тілесні ушкодження отримали четверо громадян – три жінки 79, 74, 49 років та 61-річний чоловік.

Постраждалих з вибуховими травмами доставили до лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Поліцейські задокументували наслідки ворожого обстрілу та зібрали речові докази.

Нагадаємо, що російські війська 9 червня вчергове атакували Харків ударними безпілотниками. Попередньо, по місту було завдано чотири удари БпЛА.

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