Окупанти вдарили дроном по автівці на Харківщині, є жертви
9 червня на автодорозі у Дергачівській міській громаді внаслідок удару FPV-дрона пошкоджено цивільний автомобіль Honda
Про це повідомляє Нацполіція, передає RegioNews.
У результаті вибуху загинула жінка. Її особа наразі встановлюється. Тілесні ушкодження отримали четверо громадян – три жінки 79, 74, 49 років та 61-річний чоловік.
Постраждалих з вибуховими травмами доставили до лікарні.
На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
Поліцейські задокументували наслідки ворожого обстрілу та зібрали речові докази.
Нагадаємо, що російські війська 9 червня вчергове атакували Харків ударними безпілотниками. Попередньо, по місту було завдано чотири удари БпЛА.
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