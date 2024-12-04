Россияне сбросили КАБ на дом в Купянске: есть погибший и пострадавшие
В среду, 4 декабря, российские военные ударили авиабомбой по Купянску на Харьковщине
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
Вражеский боеприпас попал в жилой дом. Погиб 40-летний мужчина. Две женщины получили острую реакцию на стресс.
Разрушены или повреждены не менее пяти частных домов.
На месте работают спасательные службы, разбор завалов продолжается.
Напомним, 4 декабря около 11:30 в Купянске вражеский беспилотник попал в автомобиль ритуальных услуг. Пострадал 65-летний водитель.
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