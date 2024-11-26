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26 ноября 2024, 16:39

Сотрудничество по восстановлению: общины Харьковщины обсудили поддержку "U-LEAD с Европой"

26 ноября 2024, 16:39
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фото: Чугуевская РВА
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В Слобожанской громаде состоялась встреча руководителей громад Харьковщины с представителями регионального офиса проекта "U-LEAD с Европой"

Об этом сообщает пресс-служба Чугуевской РВА, передает RegioNews.

В ходе мероприятия участники поделились опытом сотрудничества с проектом, обсудили его вклад в восстановление громад во время войны и очертили перспективы дальнейшего сотрудничества. В частности, рассмотрели результаты программы U-LEAD с Европой, обсудили эффективное использование помощи от проекта и разработали алгоритм ее учета.

Также представители проекта презентовали обучающие программы, платформы и миникурсы для повышения профессионального уровня специалистов громад, пригласив участников воспользоваться этими возможностями.

Напомним, ранее сообщалось, что Харьковщина при поддержке международных партнеров запустила три хаба для ВПЛ из прифронтовых громад. Людям будет предоставляться медицинская, материальная, юридическая и другая поддержка.

Харьковская область Чугуевская РВА U-LEAD з Європою помощь громада восстановление
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