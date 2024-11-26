фото: Чугуївська РВА

У Слобожанській громаді відбулася зустріч керівників громад Харківщини з представниками регіонального офісу проєкту "U-LEAD з Європою"

Про це повідомляє пресслужба Чугуївської РВА, передає RegioNews.

Під час заходу учасники поділилися досвідом співпраці з проєктом, обговорили його внесок у відновлення громад під час війни та окреслили перспективи подальшої співпраці. Зокрема, розглянули результати програми "U-LEAD з Європою", обговорили ефективне використання допомоги від проєкту та розробили алгоритм її обліку.

Також представники проєкту презентували навчальні програми, платформи та мінікурси для підвищення професійного рівня спеціалістів громад, запросивши учасників скористатися цими можливостями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Харківщина за підтримки міжнародних партнерів запустила три хаби для ВПО з прифронтових громад. Людям надаватиметься медична, матеріальна, юридична та інша підтримка.