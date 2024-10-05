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05 октября 2024, 17:16

Стало известно еще об одном случае казни россиянами пленных украинских военных

05 октября 2024, 17:16
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Российские кафиры летом 2024 года по приказу своего командования казнили на территории агрегатного завода в городе Волчанск четырех украинских военных

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Прокуроры начали досудебное расследование за нарушение законов и обычаев войны, связанное с умышленным убийством четырех военнопленных. Указанные факты документируются благодаря сотрудничеству с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Поводом к началу расследования стали допросы военнопленных россиян, в ходе которых и получили показания по совершению указанного преступления.

По словам руководителя ведомства Александра Фильчакова, расследование таких преступлений испытывает свои трудности, особенно из-за боевых действий, затрудняющих доступ к месту событий. Однако этот случай уникален, поскольку лицо, которое может стать подозреваемым в указанном производстве, также находится в украинском плену.

"Это открывает возможность не использовать процедуру заочного производства, а провести справедливый судебный процесс и вынести приговор с реальным исполнением наказания", - заявил Фильчаков.

В случае доказательства вины подозреваемого он может быть приговорен к пожизненному лишению свободы.

В Офисе генерального прокурора заявили, что располагают информацией о казни на поле боя от рук российских военных 93 украинских военнопленных.

Напомним, ранее Офис генпрокурора сообщил, что российские кафиры казнили 16 попавших в плен украинских военнослужащих на Покровском направлении. Это самый массовый случай казни россиянами пленных украинцев.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к ООН и Международному комитету Красного Креста (МККК) по поводу вероятного расстрела россиянами 16 украинских военнопленных на Покровском направлении.

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