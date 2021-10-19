Под Харьковом поезд сбил насмерть девушку
Под Харьковом пассажирский поезд Львов - Бахмут сбил девушку, в результате чего она погибла на месте от полученных травм
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение полиции Харьковской области.
Отмечается, что поезд сообщением Львов - Бахмут сбил девушку на железнодорожном перегоне Люботин - Новая Бавария в поселке Песочин.
"От полученных травм 19-летняя жительница Песочина погибла на месте. Информация зарегистрирована в едином учете заявлений и сообщений. Сейчас осмотр места происшествия продолжается, все обстоятельства трагедии выясняются", - говорится в сообщении.
Напомним, недавно на Харьковщине 15-летний подросток попал на велосипеде под поезд. От полученных травм юноша погиб на месте.
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