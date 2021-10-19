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19 октября 2021, 18:55 6

Под Харьковом поезд сбил насмерть девушку

19 октября 2021, 18:55 6
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Фото: Рixabay
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Под Харьковом пассажирский поезд Львов - Бахмут сбил девушку, в результате чего она погибла на месте от полученных травм

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение полиции Харьковской области.

Отмечается, что поезд сообщением Львов - Бахмут сбил девушку на железнодорожном перегоне Люботин - Новая Бавария в поселке Песочин.

"От полученных травм 19-летняя жительница Песочина погибла на месте. Информация зарегистрирована в едином учете заявлений и сообщений. Сейчас осмотр места происшествия продолжается, все обстоятельства трагедии выясняются", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно на Харьковщине 15-летний подросток попал на велосипеде под поезд. От полученных травм юноша погиб на месте.

Харьков поезд смерть

 
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