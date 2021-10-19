Під Харковом потяг збив на смерть дівчину
Під Харковом пасажирський потяг Львів - Бахмут збив дівчину, внаслідок чого вона загинула на місці від отриманих травм
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення поліції Харківської області.
Зазначається, що поїзд сполученням Львів - Бахмут збив дівчину на залізничному перегоні Люботин - Нова Баварія в селищі Пісочин.
"Від отриманих травм 19-річна мешканка Пісочина загинула на місці. Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень. Зараз огляд місця події триває, всі обставини трагедії з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно на Харківщині 15-річний підліток потрапив на велосипеді під потяг. Від отриманих травм юнак загинув на місці.
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