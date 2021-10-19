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19 жовтня 2021, 18:55 6

Під Харковом потяг збив на смерть дівчину

19 жовтня 2021, 18:55 6
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Фото: Рixabay
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Під Харковом пасажирський потяг Львів - Бахмут збив дівчину, внаслідок чого вона загинула на місці від отриманих травм

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення поліції Харківської області.

Зазначається, що поїзд сполученням Львів - Бахмут збив дівчину на залізничному перегоні Люботин - Нова Баварія в селищі Пісочин.

"Від отриманих травм 19-річна мешканка Пісочина загинула на місці. Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень. Зараз огляд місця події триває, всі обставини трагедії з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині 15-річний підліток потрапив на велосипеді під потяг. Від отриманих травм юнак загинув на місці.

Харків поїзд смерть

 
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