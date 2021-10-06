На Харьковщине пенсионерку с нарушениями слуха насмерть сбил поезд

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В Харьковской области на перегоне "Мерефа-Борки" электропоезд сбил насмерть 84-летнюю женщину, которая имела изъяны со слухом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной администрации.

На перегоне Мерефа-Борки электропоездом № 8907 возле с. Липковатовка смертельно травмированна женщина 1937 г. р. Потерпевшая имела изъяны со слухом, поэтому не среагировала на приближавшийся электропоезд", - говорится в сообщении.

Пенсионерка погибла на месте происшествия от полученных травм.

Отмечается, что движение поездов было задержано на 4 часа.28 мин

Напомним, ранее на Харьковщине 15-летний подросток попал на велосипеде под поезд. По факту произошедшего было открыто уголовное производство.