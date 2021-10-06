На Харківщині пенсіонерку з вадами слуху на смерть збив потяг
У Харківській області на перегоні "Мерефа-Борки" електропоїзд збив на смерть 84-річну жінку, яка мала вади зі слухом
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Харківської обласної адміністрації.
На перегоні Мерефа- Борки електропоїздом № 8907 біля с.Липковатівка смертельно травмована жінка 1937 р.н. Потерпіла мала вади зі слухом, тому не зреагувала на електропоїзд, що наближався", - йдеться у повідомленні.
Пенсіонерка загинула на місці події від отриманих травм.
Зазначається, що рух потягів було затримано на 4 год.28 хв.
Нагадаємо, раніше на Харківщині 15-річний підліток потрапив на велосипеді під потяг. За фактом події було відкрито кримінальне провадження.
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