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06 жовтня 2021, 12:11 138

На Харківщині пенсіонерку з вадами слуху на смерть збив потяг

06 жовтня 2021, 12:11 138
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Фото: з відкритих джерел
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У Харківській області на перегоні "Мерефа-Борки" електропоїзд збив на смерть 84-річну жінку, яка мала вади зі слухом

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Харківської обласної адміністрації.

На перегоні Мерефа- Борки електропоїздом № 8907 біля с.Липковатівка смертельно травмована жінка 1937 р.н. Потерпіла мала вади зі слухом, тому не зреагувала на електропоїзд, що наближався", - йдеться у повідомленні.

Пенсіонерка загинула на місці події від отриманих травм.

Зазначається, що рух потягів було затримано на 4 год.28 хв.

Нагадаємо, раніше на Харківщині 15-річний підліток потрапив на велосипеді під потяг. За фактом події було відкрито кримінальне провадження.

поїзд смерть медики пенсіонери Харківська область

 
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