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30 января 2024, 03:34

Украинцы, которые возвращаются из-за границы, могут получить финансовую помощь — какие условия

30 января 2024, 03:34
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фото: flickr.com
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Кабинет министров разрешил выплачивать пособие для внутренне переселенных лиц, даже если в семье есть неработающие люди трудоспособного возраста. Но они должны трудоустроиться или стать на учет как безработные

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Как отметили в пресс-службе, ранее помощь малообеспеченным семьям не могла назначаться, если в семье есть неработающие трудоспособные лица или за них не уплачивался ЕСВ в течение предыдущих 3-х месяцев перед обращением за этой помощью.

"Фактически это делало невозможным получение такой помощи семьями ВПЛ, которые переместились и в результате перемещения потеряли работу, а также семьями вынужденных украинских мигрантов, которые возвращаются из-за границы после длительного пребывания там", - говорится в сообщении.

Теперь помощь будет назначаться на 6 месяцев:

  • для семей, которые вернулись в Украину после длительного (более 90 дней) пребывания за границей, даже если в таких семьях есть трудоспособные неработающие лица, которые не платили ЕСВ.
  • для семей внутренне перемещенных лиц, которые в результате перемещения не работали или не платили ЕСВ.

В то же время, чтобы способствовать возвращению украинцев к экономически независимой и самостоятельной жизни, выплата пособий малообеспеченным сочетается с инструментами стимулирования к трудоустройству, пояснили в Минсоцполитики.

Так, если в семье ВПЛ или возвращающихся мигрантов есть трудоспособные лица, которые не работают, после назначения помощи малоимущим они должны в течение двух месяцев после назначения помощи способствовать своей экономической самостоятельности - то есть либо трудоустроиться, либо стать на учет в Государственном центре занятости, чтобы специалисты Центра помогли таким лицам найти работу или при необходимости пройти переобучение и переквалификацию, сообщили в министерстве.

По данным Минсоцполитики, помощь малоимущим назначается тем семьям, у которых совокупный размер доходов не превышает уровень обеспечения прожиточного минимума для семьи, да сейчас (для трудоспособных лиц это - 55% прожиточного минимума (1665,4 грн), для детей - 140% (в возрасте до 6 лет - 3 588,2 грн., от 6-18 лет - 4 474,40 грн.), для лиц, потерявших трудоспособность - 100% (2 361 грн.) Таким образом, помощь рассчитывается как разница уровнем обеспечения прожиточного минимума для семьи и ее среднемесячного совокупного дохода.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство продлило до 1 марта выплаты для всех внутренне перемещенных лиц. После заработают новые правила помощи переселенцам.

переселенцы финансовая помощь социальные выплаты ВПЛ



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