У Зеленского сказали, приведет ли повышение минималки к росту инфляции

Власть надеется на еще один транш от МВФ до конца года

Власть надеется на еще один транш от МВФ до конца года

Рixabay

Увеличение минимальной заработной платы с сентября до 5000 гривен не приведет к стремительному росту инфляции. Украина продолжает сотрудничество с Международным валютным фондом.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера, советника президента Владимира Зеленского Олег Устенко, сообщает RegioNews.

По его словам, будет наблюдаться незначительный рост инфляции, но речь идет о десятых пункта процента, то есть меньше чем 1%.

"К тому же мы находимся на исторически минимальном уровне инфляции – примерно 2%. Он не раскручивается при таком росте минимальной зарплаты. Несмотря на то, что уровень инфляции, который запланировал Национальный банк в этом году, составляет примерно 5%, даже в худшем случае мы не сможем подняться до этого уровня", – сказал Устенко.

По его словам, увеличение минималки также не приведет к девальвации гривны.

"Золотовалютные резервы Украины находятся на уровне, который превышает 28 млрд долларов. Это достаточно для того, чтобы мы покрывали 5 месяцев нашего импорта. Такой объем золотовалютных резервов у нас был в 2012 году, после того таких размеров даже близко не было", – сказал советник Зеленского.

Он подчеркнул, что Украина продолжает сотрудничество с Международным валютным фондом и ожидает до конца года получение второго транша, что позволит дополнительно пополнить золотовалютные резервы. Устенко напомнил и о подписанном соглашении с Европейским Союзом на 1,2 млрд евро, а также о размещении украинских долговых обязанностей на внешнем рынке, которые приведут к дополнительному поступлению валюты.

"Даже если мы будем наблюдать какие-то негативные тренды на счет девальвации, это не будет превышать десятых пунктов процента", – сказал Устенко.

Как известно, 25 августа парламент повысил минималку в Украине до 5 тысяч гривен.

Тогда же украинцам объяснили последствия повышения минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен.