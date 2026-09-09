Потери армии РФ в Украине превысили 1,5 млн солдат – Генштаб
Общие потери личного состава врага в войне против Украины составляют более 1 миллиона 500 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За минувшие сутки бойцы ВСУ уничтожили 1480 оккупантов, шесть танков, пять бронемашин, 42 артиллерийские системы, одну РСЗО, одно средство ПВО, 1879 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 530 единиц автомобильной техники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 09.09.26 ориентировочно составили:
Напомним, в Генштабе подтвердили удары по местам запуска российских беспилотников. В частности, речь идет об оккупированном Крыму.
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