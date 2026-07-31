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31 липня 2026, 07:25

Втрати армії РФ станом на 31 липня: Генштаб оновив дані

31 липня 2026, 07:25
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Фото: 22 ОМБр
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Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 446 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу бійці ЗСУ знищили 1340 окупантів, один танк, сім бронемашин, 42 артилерійські системи, три засоби ППО, 1525 БпЛА оперативно–тактичного рівня, а також 413 одиниць автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 31.07.26 орієнтовно склали:

втрати росіян 31 липня 2026 року

Нагадаємо, у ніч на 29 липня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці об’єктів російських військ. Зокрема, було уражено Рязанський нафтопереробний завод.

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